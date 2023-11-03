Сдавала чужие квартиры: полиция задержала мошенницу в Караганде
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Чужую квартиру “сдала” карагандинке аферистка из Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Об инциденте в полицию сообщила женщина.
"Она планировала арендовать квартиру. В одной из социальных сетей она нашла объявление, автор которого сдавал внаем жилую площадь по приемлемым ценам. Причем квартира располагалась в том же районе, где проживала заявительница.
Женщина перевела на счет арендодателя 25 тысяч тенге, после чего в назначенное время посетила приглянувшееся жилье. Оказалось, по данному адресу давно проживали граждане, не подозревавшие, что их квартира сдается в аренду", - сообщили в полиции.
Сотрудники криминальной полиции задержали автора объявления – 35-летнюю жительницу Астаны, которая дала признательные показания.
Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК “Мошенничество”. Полицейские устанавливают причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.