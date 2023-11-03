Сдавала чужие квартиры: полиция задержала мошенницу в Караганде

Чужую квартиру “сдала” карагандинке аферистка из Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Об инциденте в полицию сообщила женщина.

"Она планировала арендовать квартиру. В одной из социальных сетей она нашла объявление, автор которого сдавал внаем жилую площадь по приемлемым ценам. Причем квартира располагалась в том же районе, где проживала заявительница.

Женщина перевела на счет арендодателя 25 тысяч тенге, после чего в назначенное время посетила приглянувшееся жилье. Оказалось, по данному адресу давно проживали граждане, не подозревавшие, что их квартира сдается в аренду", - сообщили в полиции.