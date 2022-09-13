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  • Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан
pixabay.com Сегодня, 13:48
53
Фото: pixabay.com

Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан

Из международного розыска возвращён ещё один сообщник Мухтара Аблязова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

По уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджмента АО "БТА-Банка" с 2011 года в розыске находился номинальный директор ТОО "Новый Калкаман" Виталий Пак. Как сообщили в агентстве, вместе с Мухтаром Аблязовым с сообщниками он похитил более 8,9 миллиарда тенге посредством незаконного кредитования компании, которой руководил.

В 2019 году Пак был обнаружен на территории КНР в городе Чернду. 

"После проведённой должной разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого, Пак изъявил желание возвратиться в Казахстан, о чём направил письменное заявление", - говорится в соообщении антикоррупционной службы.

27 августа текущего года при содействии Интерпола МВД РК Пак прибыл из Ченду в Алматы и водворён в следственный изолятор.

Досудебное расследование продолжается.

На прошлой неделе суд США обязал Мухтара Аблязова раскрыть все его источники доходов и активы до 30 сентября. 

Седьмого февраля 2020 года американский суд обязал беглого олигарха выплатить истцам 140 115,60 доллара США за отказ последнего в участии раскрытия доказательств. До этого дня Аблязов так и не выполнил предписанное судом постановление.

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Сегодня, 13:48
53
Журналист

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