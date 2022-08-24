Сдачу в аренду помещений школы олимпрезерва объяснили в управлении спорта ВКО

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В управлении физической культуры и спорта ВКО прокомментировали сдачу в аренду часть здания специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам имени Кажымукана, передает Baigenews.kz. Соотвествующее объявление опубликовали на сайте электронной торговой площадки.

"В законе есть правило о передачи в аренду государственной собственности. В рамках него при обращении частных лиц можно сдавать в аренду спортивные залы, но не во вред тем занятиям, которые проводятся в школах. Согласно правилу объявляется конкурс, где указываются все условия. После заключения договора ежемесячно оплачивается аренда. Эти деньги идут в бюджет".

В условиях тендера есть требования для спортивного инвентаря, которым необходимо будет оснастить зал. Арендатор должен будет, например, предоставить для тренировок волейбольные сетки, штанги, маты, скамьи, стойки для дисков, комбинированные стойки для подтягиваний и упражнений на пресс.

В управлении физической культуры и спорта ВКО уточнили, что после заключения договора они проверяют выполняют ли арендаторы эти требования. В случае не выполнения договор расторгают после предупреждения.