Считавшийся мёртвым мужчина ожил перед кремацией

В Индии 25-летний мужчина, объявленный умершим в государственной больнице Джунджхуну, ожил на погребальном костре спустя четыре часа после "вскрытия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Times of India.

Его семья немедленно отвезла его в реанимацию больницуы Савай Ман Сингх в Джайпуре. Но там выяснилось, что пациент скончался по дороге.

Этот случай вызвал сомнения в диагнозе, поставленном в больнице Джунджхуну.

В первоначальном расследовании, проведённом районной администрацией, говорится, что врачи констатировали его смерть и, не проводя вскрытие, выдали заключение. В отчёте о вскрытии указано, что "причиной смерти является дыхательная недостаточность из-за заболевания лёгких, такого как ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких) и туберкулёз.

"Вскрытие проводилось только на бумаге, а не физически. "Отчёт был составлен без проведения вскрытия", — сообщил изданию окружной инспектор Джунджхуну Рамаватар Мина.

В итоге три врача были отстранены от работы за халатность.