Счета Хабиба Нурмагомедова арестованы из-за многомиллионных долгов

Стало известно об аресте счетов экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата за многомиллионные долги перед Федеральной налоговой службой, передаёт BaigeNews со ссылкой на НТВ.

По данным Telegram-канала Mash, счета бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова арестованы из-за долга перед налоговой в 297 млн рублей.

При этом ранее были закрыты несколько фирм, аффилированных с бойцом ММА. По данным Mash, связано это с недостоверными сведениями, поданными в официальных документах. Есть также сведения о блокировке счета Нурмагомедова в бойцовской лиги Eagle FC и счета его благотворительного фонда.

Хабиб Нурмагомедов за свою спортивную карьеру, которую он завершил в 2020 году, одержал 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. Боец трижды защищал титул чемпиона UFC в легком весе. После ухода из спорта Нурмагомедов занялся бизнесом, открыв несколько десятков разных фирм, в том числе международную сеть ресторанов.