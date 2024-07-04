Щенок провалился в колодец в Таразе
Сегодня, 13:51
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Сегодня, 13:51Сегодня, 13:51
113Фото: mk.ru
В Таразе щенок упал в колодец. Очевидец не остался равнодушным к громкому лаю собаки и обратился за помощью к сотрудникам МЧС.
"Прибывшие на место происшествия спасатели, с помощью трехколенной лестницы спустились в колодец и аккуратно извлекли четвероногого", - говорится в сообщении.
К слову, во время проведения аварийно-спасательных работ животное не пострадало.