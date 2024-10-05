  • 5 Октября, 09:46
  • BAIGENEWS

Щенков из уличного туалета спасли в Актобе

Сегодня, 08:48
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 08:48
Сегодня, 08:48
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Фото: МЧС РК

Жители Актобе вызвали спасателей, узнав о том, что в уличный туалет одного из домов по улице Атаниязова  упали пять щенков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели добрались до места вызова, вынесли щенков на свежий воздух и отдали хозяевам. Давайте не будем забывать, что животные всегда нуждаются в нашей помощи", — говорится в сообщении.

Фото: МЧС РК

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