Щенков из уличного туалета спасли в Актобе
Сегодня, 08:48
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Сегодня, 08:48Сегодня, 08:48
105Фото: МЧС РК
Жители Актобе вызвали спасателей, узнав о том, что в уличный туалет одного из домов по улице Атаниязова упали пять щенков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Спасатели добрались до места вызова, вынесли щенков на свежий воздух и отдали хозяевам. Давайте не будем забывать, что животные всегда нуждаются в нашей помощи", — говорится в сообщении.
Фото: МЧС РК
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