Щенков из уличного туалета спасли в Актобе

Жители Актобе вызвали спасателей, узнав о том, что в уличный туалет одного из домов по улице Атаниязова упали пять щенков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели добрались до места вызова, вынесли щенков на свежий воздух и отдали хозяевам. Давайте не будем забывать, что животные всегда нуждаются в нашей помощи", — говорится в сообщении.

Фото: МЧС РК