Щенка спасли пожарные в Кокшетау

Брошенному щенку пришли на помощь спасатели в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

На одном из строительных объектов животное оказалось под поддонами с кирпичами. Щенок не мог самостоятельно выбраться и скулил.

Прибывшие на вызов спасатели аккуратно перенесли поддон кирпичей и вызволили собаку. Во время проведения аварийно-спасательных работ животное не пострадало.