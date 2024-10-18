Щенка спасли пожарные в Кокшетау
Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54Сегодня, 15:54
111Фото: ДЧС Акмолинской области
Брошенному щенку пришли на помощь спасатели в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.
На одном из строительных объектов животное оказалось под поддонами с кирпичами. Щенок не мог самостоятельно выбраться и скулил.
Прибывшие на вызов спасатели аккуратно перенесли поддон кирпичей и вызволили собаку. Во время проведения аварийно-спасательных работ животное не пострадало.