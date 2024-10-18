25 қазан Республика күні
  • 18 Октября, 16:36
  • BAIGENEWS

Щенка спасли пожарные в Кокшетау

Сегодня, 15:54
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54
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Фото: ДЧС Акмолинской области

Брошенному щенку пришли на помощь спасатели в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

На одном из строительных объектов животное оказалось под поддонами с кирпичами. Щенок не мог самостоятельно выбраться и скулил.

Прибывшие на вызов спасатели аккуратно перенесли поддон кирпичей и вызволили собаку. Во время проведения аварийно-спасательных работ животное не пострадало.

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