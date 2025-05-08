В Семее едва не повторился шокировавший город случай — тогда на дереве была найдена повешенная собака. На этот раз трагедии удалось избежать, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказала местная жительница и очевидец событий, на улице Павлодарской в районе Затона, прямо за школой №18, она обнаружила щенка, висящего на шнурке. На шее животного была затянута петля из кабеля. Женщина вовремя пришла на помощь и перерезала верёвку — щенок убежал, испугавшись людей.

"Это просто крик души… Что с вами, люди? Почему вы такие жестокие? Видимо, над этой собакой жестоко издевались. Я хотела напоить её, но она даже не подошла — боится", — рассказала женщина.

По словам очевидца, вскоре после происшествия она заметила пожилую женщину, которая вернулась на место и осматривала оставленный шнур, словно ища щенка. Она предполагает, что это может стать зацепкой для полиции.

В департаменте полиции Абайской области сообщили, что проводится проверка. Все обстоятельства выясняются, будет принято соответствующее процессуальное решение.

Жители Семея требуют найти виновного и призывают к неравнодушию: подобные случаи жестокого обращения с животными не должны оставаться безнаказанными.

Ранее мы писали о том, что в Семее нашли живодера, который зверски расправился с собакой. Животное было подвешено на дереве на толстой цепи. Оказалось, что над псом издевалась его же хозяйка. Женщина призналась в содеянном.