Счастливое спасение кошки сняли на видео в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске сотрудники оперативно-спасательного отряда пришли на помощь кошке, которая целые сутки в жару просидела на дереве, передаёт BaigeNews.kz.

По номеру "112" позвонила хозяйка животного, рассказав, что впервые выпустила питомицу на улицу. Кошка испугалась лая собаки, взобралась на дерево и сама слезть не может.

Фото: ДЧС ВКО