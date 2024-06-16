Счастливое спасение кошки сняли на видео в Усть-Каменогорске
Сегодня, 11:15
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Сегодня, 11:15Сегодня, 11:15
111Фото: ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске сотрудники оперативно-спасательного отряда пришли на помощь кошке, которая целые сутки в жару просидела на дереве, передаёт BaigeNews.kz.
По номеру "112" позвонила хозяйка животного, рассказав, что впервые выпустила питомицу на улицу. Кошка испугалась лая собаки, взобралась на дерево и сама слезть не может.
Фото: ДЧС ВКО
"На помощь вызвали спасателей, которые с помощью трехколенной лестницы добрались до напуганного пушистика. Спасатель Максим Никирев, взял кота в руки он дрожал и царапался, однако сноровка сотрудника службы ЧС позволила удержать животное и спустить с высоты, а затем передать в руки переживающей хозяйки.", — рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.
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