SCAT запускает новый рейс в Европу
Сегодня, 13:27
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Сегодня, 13:27Сегодня, 13:27
108Фото: letundra.com
Авиакомпания SCAT объявила о запуске нового прямого рейса из Казахстана в Германию! С 27 мая 2025 года жители Шымкента смогут напрямую добраться в столицу Баварии — Мюнхен. Полеты будут осуществляться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, что сделает путешествия в Европу еще удобнее.
Важно помнить, что для поездки в Германию гражданам Казахстана потребуется шенгенская виза. Это отличная новость для тех, кто планирует путешествовать или работать в Германии, а также для тех, кто хочет посетить знаменитые баварские достопримечательности.