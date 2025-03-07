Авиакомпания SCAT объявила о запуске нового прямого рейса из Казахстана в Германию! С 27 мая 2025 года жители Шымкента смогут напрямую добраться в столицу Баварии — Мюнхен. Полеты будут осуществляться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, что сделает путешествия в Европу еще удобнее.

Важно помнить, что для поездки в Германию гражданам Казахстана потребуется шенгенская виза. Это отличная новость для тех, кто планирует путешествовать или работать в Германии, а также для тех, кто хочет посетить знаменитые баварские достопримечательности.