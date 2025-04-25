Авиакомпания SCAT оштрафована за нарушение прав пассажиров в связи с длительной задержкой рейса "Усть-Каменогорск-Астана", передаёт BaigeNews.kz. 25 февраля текущего года пассажиры данного рейса столкнулись с более чем восьмичасовой задержкой в дневное время. Несмотря на длительное ожидание, авиакомпания не обеспечила пассажиров своевременным размещением в гостинице, что оставило людей без должных условий для отдыха.

Только после вмешательства дежурного прокурора в десятом часу вечера пассажиры были размещены в гостинице. Весь день они провели в аэропорту, ожидая вылета без необходимых удобств.

Восточно-Казахстанская транспортная прокуратура оперативно отреагировала на ситуацию и провела проверку, в ходе которой было установлено нарушение прав граждан. По результатам проверки, авиакомпания SCAT была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 1000 МРП (минимальных расчетных показателей) по части 2 статьи 567 КоАП РК за несоблюдение прав пассажиров в случае задержки рейса.

Ранее сообщалось, что "Карачаганак петролиум оперейтинг" оштрафовали почти на 740 млн тенге.