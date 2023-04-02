Сбывали поддельные доллары в ресторане, лото-клубе: фальшивомонетчиков судят в Костанае

Фото: BaigeNews.kz

В суде Костаная рассматривается дело о фальшивомонетчиках, по которому в качестве обвиняемых проходят пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

На скамье подсудимых — Самат Шарапиев, Тимур Жакупов, Амир Шаймердинов, супруги Айжаркын и Бауыржан Бердимуратовы.

По данным издания, Самат Шарапиев в Турции приобрёл за 2000 долларов поддельные купюры номиналом 100 долларов в размере 30 000 штук и в ручной клади привёз их в Казахстан.

"Тимур Жакупов является близким товарищем Шарапиева, он сбывал поддельную валюту в лото-клубе в Рудном, надеясь получить выигрыш в тенге, но был задержан менеджером клуба. Амир Шаймердинов находился в преступном сговоре с Шарапиевым, согласно которому он должен был помогать реализовывать поддельную валюту. С каждых проданных 1000 долларов Шаймердинов должен был отдавать 150 тысяч тенге, остальное мог оставлять себе", — зачитал обвинительный акт прокурор Еркебулан Айтбаев.

Супруги Бердимуратовы проживали в Астане и действовали по чётко отработанному плану.

"Они должны были создавать образ богатых и состоятельных людей, у которых нет с собой казахстанской валюты, и покупать что-либо в различных магазинах розничной торговли, где нет аппаратов для проверки подлинности валюты", — добавил гособвинитель.

Всем подсудимым вменяется статья 231 УК РК — "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Помимо этого Жакупов, Шаймердинов и супруги Бердимуратовы обвиняются по статье 190 "Мошенничество", так как они пытались обмануть потерпевших и незаконным путём получить их деньги.

Все подсудимые признали вину, кроме Тимура Жакупова. Никто из них не возместил причинённый ущерб.

Потерпевший Нургали Курмангалиев готов отказаться от претензий, если ему возместят ущерб.

"Подсудимые играли в нашем лото-клубе в Рудном. Делали ставки в долларах, хотя у нас такое не положено. Сотрудник принял валюту на свой страх и риск. И нашему заведению был нанесён ущерб в 3000 долларов или миллион 350 тысяч тенге. Если ущерб мне возместят, то претензий я иметь не буду", — сказал он.

По аналогичной схеме подсудимые сбывали доллары в цветочных магазинах и ресторане в Астане. Судебный процесс продолжается.