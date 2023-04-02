- Сбывали поддельные доллары в ресторане, лото-клубе: фальшивомонетчиков судят в Костанае 09:53 97
- Синоптики рассказали, каким будет апрель в Казахстане 09:22 205
- Россия стала председателем Совета безопасности ООН 08:46 338
- В Алматы в воскресенье снова обещают ухудшение качества воздуха 08:16 310
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 07:40 410
- Call-центр по вопросам статистики запустили в Казахстане 06:21 339
- Гол капитана сборной Казахстана признали лучшим в УЕФА 05:51 431
- Выпускника НИШ из Атырау пригласили в пять зарубежных вузов 04:48 573
- Елена Рыбакина проиграла в финале Miami Open, но установила рекорд 03:39 652
- Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних создадут в Казахстане 03:02 585
- МВФ одобрил многомиллиардный кредит для Украины 02:19 413
- Ветер снёс крыши зданий и трубу предприятия в Кызылординской области 01:42 457
- Пранкеры выдали замуж Грету Тунберг 00:33 491
- Трое туристов едва не погибли в горах Алматы 01.04.2023 460
- Учёные ищут способ продлить жизнь человека до 125 лет 01.04.2023 537
- Жители села в Костанайской области могут остаться без питьевой воды 01.04.2023 475
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 582
- Пьяного водителя на служебном грузовике "Казпочты" задержали под Кызылордой 01.04.2023 601
- Нурканат Серикбаев завоевал бронзу на Grand Slam в Турции 01.04.2023 485
- Ключ от кошелька с 62 биткойнами отправят на Луну 01.04.2023 461
- МАГАТЭ оценило прогресс Казахстана в развитии ядерной инфраструктуры 01.04.2023 609
- Заморозки и туман: в большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение 01.04.2023 516
- Полтора миллиарда тенге должны работникам казахстанские предприятия 01.04.2023 482
- Папу римского выписали из больницы 01.04.2023 587
- Легковушка столкнулась с большегрузом в Павлодаре. Погиб человек 01.04.2023 649
- Жестокий отстрел собак попал на видео в Жанаозене 01.04.2023 571
- Заехавший на набережную внедорожник перепугал павлодарцев 01.04.2023 542
- Собрана экспериментальная Lada с турбодвигателем 01.04.2023 613
- Музей под открытым небом: как развивается стрит-арт-искусство в Алматы 01.04.2023 694
- Пять человек погибли в жутком ДТП в Алматинской области 01.04.2023 639
- Рабочий погиб в результате взрыва котельной в области Жетысу 01.04.2023 577
- Крупную партию гашиша хранил астанчанин у себя в холодильнике 01.04.2023 624
- Павильоны и детские электромобили убирают с набережной Актау 01.04.2023 560
- Эскалатор сорвался в столичном ТРЦ 01.04.2023 874
- Курсант из Казахстана блестяще выступил на олимпиаде по иностранному языку в Армении 01.04.2023 906
- Байден не поедет на коронацию Карла III 01.04.2023 848
- Новый аутизм-центр открыли в Астане 01.04.2023 702
- "Мёртвые души" на социальных рабочих местах обнаружили в Павлодарской области 01.04.2023 673
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 3828
- В стационарах Казахстана лечатся 179 пациентов с ковидом 01.04.2023 612
- Бибисара Асаубаева одержала победу в Индии 01.04.2023 2711
- Печальные кадры обмелевшего Каспия показал казахстанский блогер 01.04.2023 851
- Более 600 человек пострадали от торнадо в американском Арканзасе 01.04.2023 815
- "Казахский мексиканец" прошел взвешивание перед вторым боем в США 01.04.2023 643
- Жителям Алматы рекомендовали сократить прогулки в субботу 01.04.2023 716
- Подросток покончил с собой в Алматинской области 01.04.2023 2249
- Житель Актобе хранил 100 кг наркотиков в своем гараже 01.04.2023 594
- В Казахстане построят 12 реабилитационных центров 01.04.2023 667
- Я еще с ней буду разбираться - Лукашенко о поражении Соболенко от Рыбакиной 01.04.2023 728
- Полицейского начальника Уральска подозревают во взяточничестве 01.04.2023 877
- В Дании решили судьбу главного тренера после поражения от сборной Казахстана 01.04.2023 723
- Гранты на бизнес выдавали госслужащим и их женам в Шымкенте 01.04.2023 2050
- 11 человек эвакуировали из горящего дома в Усть-Каменогорске 01.04.2023 711
- В 4,7 раза превышена концентрация вредных веществ в воздухе Актау 01.04.2023 609
- Мальчик из Шымкента выпил жидкость для промывки двигателя, перепутав ее с газировкой 31.03.2023 854
- Лучшие сериалы выбрали в Казахстане 31.03.2023 756
- Тасмагамбетов высказался о ситуации в Украине 31.03.2023 2889
- Повышение пенсий на 30-50 процентов: фейк распространяют в соцсетях 31.03.2023 699
- Цены будут сумасшедшие - фармацевты опасаются подорожания лекарств в Казахстане 31.03.2023 852
- Несколько дорог закрыли в Алматинской области до 20 апреля 31.03.2023 763
- Казахстанский стартап выиграл международный конкурс Global Startup Awards 31.03.2023 845
- Грузовики из Казахстана попали в крупное ДТП в России 31.03.2023 826
- АНК выступила с заявлением по поводу провокаций в Петропавловске 31.03.2023 808
- Девять силовиков отправили за решётку за применение пыток в период "январских событий" 31.03.2023 759
- Регион с наибольшим количеством граждан-банкротов назвали в Минфине 31.03.2023 914
- Более 34 тысяч заявлений на внесудебное банкротство подали в РК. Сколько из них одобрили? 31.03.2023 695
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 558
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 1448
- В МИД опровергли массовые увольнения казахстанцев в Корее 31.03.2023 677
- Объём валовой сельхозпродукции в Казахстане увеличился вдвое за пять лет 31.03.2023 774
- Увольнять чиновников за расхождение между доходами и расходами начнут с 2027 года 31.03.2023 1115
- Моргенштерн и жена The Limba сделали музыканту незабываемый сюрприз 31.03.2023 1461
- Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву 31.03.2023 732
- Школьницу чуть дважды не сбили на "зебре" в Павлодаре 31.03.2023 803
- КНБ начал расследование по факту создания в Петропавловске "Народного совета трудящихся" 31.03.2023 1295
- Курс доллара вырос в Казахстане 31.03.2023 571
- 100 тысяч тонн казахстанской нефти планируют поставить в Германию в апреле 31.03.2023 642
- В Казахстане автоматизировали назначение пособия награждённым матерям 31.03.2023 722
- Какой будет погода в Казахстане в первые дни апреля 31.03.2023 718
- Строительные компании предложили работу бастующим сельчанам Мангистауской области 31.03.2023 926
Сбывали поддельные доллары в ресторане, лото-клубе: фальшивомонетчиков судят в Костанае
В суде Костаная рассматривается дело о фальшивомонетчиках, по которому в качестве обвиняемых проходят пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.
На скамье подсудимых — Самат Шарапиев, Тимур Жакупов, Амир Шаймердинов, супруги Айжаркын и Бауыржан Бердимуратовы.
По данным издания, Самат Шарапиев в Турции приобрёл за 2000 долларов поддельные купюры номиналом 100 долларов в размере 30 000 штук и в ручной клади привёз их в Казахстан.
"Тимур Жакупов является близким товарищем Шарапиева, он сбывал поддельную валюту в лото-клубе в Рудном, надеясь получить выигрыш в тенге, но был задержан менеджером клуба. Амир Шаймердинов находился в преступном сговоре с Шарапиевым, согласно которому он должен был помогать реализовывать поддельную валюту. С каждых проданных 1000 долларов Шаймердинов должен был отдавать 150 тысяч тенге, остальное мог оставлять себе", — зачитал обвинительный акт прокурор Еркебулан Айтбаев.
Супруги Бердимуратовы проживали в Астане и действовали по чётко отработанному плану.
"Они должны были создавать образ богатых и состоятельных людей, у которых нет с собой казахстанской валюты, и покупать что-либо в различных магазинах розничной торговли, где нет аппаратов для проверки подлинности валюты", — добавил гособвинитель.
Всем подсудимым вменяется статья 231 УК РК — "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Помимо этого Жакупов, Шаймердинов и супруги Бердимуратовы обвиняются по статье 190 "Мошенничество", так как они пытались обмануть потерпевших и незаконным путём получить их деньги.
Все подсудимые признали вину, кроме Тимура Жакупова. Никто из них не возместил причинённый ущерб.
Потерпевший Нургали Курмангалиев готов отказаться от претензий, если ему возместят ущерб.
"Подсудимые играли в нашем лото-клубе в Рудном. Делали ставки в долларах, хотя у нас такое не положено. Сотрудник принял валюту на свой страх и риск. И нашему заведению был нанесён ущерб в 3000 долларов или миллион 350 тысяч тенге. Если ущерб мне возместят, то претензий я иметь не буду", — сказал он.
По аналогичной схеме подсудимые сбывали доллары в цветочных магазинах и ресторане в Астане. Судебный процесс продолжается.
-
Trend news
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 07:40 396
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 578
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 3770
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 1446
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 893
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 10872
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 814
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1227
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 990
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1248
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1067
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 1702
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 959
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 2733
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 6298
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 959
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 18290
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 915
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1067
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1040
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3358
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 20308
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 5602
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1460
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 949
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 939
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 7112
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1314
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 14410
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1167
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1224
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1228
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2768
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4238
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10185
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4431
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 1960
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1438
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2693
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 7787
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2132
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1558
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 17068
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1820
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 2045
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1971
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5397
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1721
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1779
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1811
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1719
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6395
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1781
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 2069
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 2002
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1854
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1881
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 2170
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 8794
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 2854
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4340
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3692
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 9190
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 2172
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 2187
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 2081
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5562
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 2003
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 7742
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 4309
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2647
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 19574
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4950
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 4418
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 3030
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 4178
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21845
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3639
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 3023
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2779
-
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 556
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 689
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 880
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 666
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 785
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 958
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 966
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 880
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 840
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 980
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 968
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1191
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1203
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1069
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1059
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1248
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2000
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1088
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1356
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1434
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1618
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1420
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2280
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1998
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1823
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1811
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2138
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2092
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1797
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2360
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1972
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 3232
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2423
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2259
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2298
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7206
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2437
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2535
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2524
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2899
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2447
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3237
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2824
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2819
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3399
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 3049
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2847
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3584
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3474
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3384
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3235
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 4033
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4335
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3841
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4766
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4538
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 4014
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4599
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4754
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 4020
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 5086
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4953
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4835
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 5401
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 4283
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4633
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4743
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 5202
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 5153
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5705
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 5332
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 5010
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4658
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4784
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 5169
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5619
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5722
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5875
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5726
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7907