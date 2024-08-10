Сбой в системе "Онай" произошёл в автобусах Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жители Алматы пожаловались на проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте при помощи карт "Онай", передаёт BaigeNews.kz.
Ситуацию прокоментировали В транспортной компании Onay.
"С 23:00 9 августа на сеть Транспортного холдинга Алматы идёт DDOS атака. Оборудование в автобусах работает штатно. Оплату проезда можно осуществлять с посредством транспортных карт, смс, мобильного приложения Onay", — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Также в компании добавили, что в связи с DDOS атакой у некоторых пользователей могут наблюдаться ограничения некоторых сервисов мобильного приложения, пополнение транспортных карт, оплата с посредством QR.
"Специалисты занимаются решением вопроса. Приносим извинения за доставленные неудобства", — сообщили в Onay.
В компании отметили, что к этому часу все сервисы Onay функционируют без ограничений.