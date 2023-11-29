Сбой в работе системы "Единый государственный кадастр недвижимости" произошёл в Казахстане

Казахстанцам стали недоступны некоторые услуги, связанные с недвижимостью и и регистрацией по месту жительства. Причины назвали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.

"Сообщаем о временном сбое работоспособности системы "Единый государственный кадастр недвижимости", который связан с техническими работами", - говорится в заявлении.

В связи с этим возможны сбои при получении услуг по линии земельного кадастра и недвижимости, в том числе, регистрация по месту жительства.