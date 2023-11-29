Сбой в работе системы "Единый государственный кадастр недвижимости" произошёл в Казахстане
Сегодня, 20:26
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Сегодня, 20:26Сегодня, 20:26
54Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Казахстанцам стали недоступны некоторые услуги, связанные с недвижимостью и и регистрацией по месту жительства. Причины назвали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.
"Сообщаем о временном сбое работоспособности системы "Единый государственный кадастр недвижимости", который связан с техническими работами", - говорится в заявлении.
В связи с этим возможны сбои при получении услуг по линии земельного кадастра и недвижимости, в том числе, регистрация по месту жительства.
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