Сбой произошёл в работе Telegram
Сегодня, 16:52
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Сегодня, 16:52Сегодня, 16:52
153Фото: pxhere.com
В работе мессенджера Telegram произошёл сбой. Жалобы поступают от пользователей из нескольких стран, передаёт BaigeNews.kz.
Казахстанцы в том числе жалуются на проблемы с отправкой сообщений и медленной загрузкой приложения.
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