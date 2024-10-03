  • 3 Октября, 17:52
  • BAIGENEWS

Сбой произошёл в работе Telegram

Сегодня, 16:52
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pxhere.com Сегодня, 16:52
Сегодня, 16:52
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Фото: pxhere.com

В работе мессенджера Telegram произошёл сбой. Жалобы поступают от пользователей из нескольких стран, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанцы в том числе жалуются на проблемы с отправкой сообщений и медленной загрузкой приложения.

 

 

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