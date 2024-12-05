Сбой произошёл у мобильного оператора в Казахстане
Тем, кого он коснулся, пообещали бонусы.
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Утром абоненты сотового оператора Kcell и Aсtiv столкнулись с проблемами - пользователи говорят о сбое в работе компании, передаёт BaigeNews.kz.
Эти сообщения подтвердили в АО "Кселл":
- Сегодня утром на сети компании наблюдалось снижение скорости доступа у отдельных абонентов.
Оператор заявил, что причиной стала некорректная работа оборудования из-за возникшей технической ошибки.
"Специалистами компании проведены срочные восстановительные работы, в том числе привлекая экспертов производителя телекоммуникационного оборудования и совместными усилиями ошибка была исправлена.
В настоящее время все сервисы работают в штатном режиме, скорость доступа полностью восстановлена.
Компания приносит искренние извинения абонентам за временные неудобства", - объяснили в АО "Кселл".
Всем пользователям, которых коснулась проблема, будут начислены бонусы, заверили в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что число абонентов сотовой связи выросло в Казахстане.