  • 5 Декабря, 12:35
  • BAIGENEWS

Сбой произошёл у мобильного оператора в Казахстане

Тем, кого он коснулся, пообещали бонусы.

Сегодня, 11:29
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:29
Сегодня, 11:29
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Фото: pixabay.com

Утром абоненты сотового оператора Kcell и Aсtiv столкнулись с проблемами - пользователи говорят о сбое в работе компании, передаёт BaigeNews.kz.

Эти сообщения подтвердили в АО "Кселл":

- Сегодня утром на сети компании наблюдалось снижение скорости доступа у отдельных абонентов. 

Оператор заявил, что причиной стала некорректная работа оборудования из-за возникшей технической ошибки. 

"Специалистами компании проведены срочные восстановительные работы, в том числе привлекая экспертов производителя телекоммуникационного  оборудования и совместными усилиями ошибка была исправлена.

В настоящее время все сервисы работают в штатном режиме, скорость доступа полностью восстановлена.
Компания приносит искренние извинения абонентам за временные неудобства", - объяснили в АО "Кселл".

Всем пользователям, которых коснулась проблема, будут начислены бонусы, заверили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что число абонентов сотовой связи выросло в Казахстане.

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