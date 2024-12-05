Сбой произошёл у мобильного оператора в Казахстане

Утром абоненты сотового оператора Kcell и Aсtiv столкнулись с проблемами - пользователи говорят о сбое в работе компании, передаёт BaigeNews.kz.

Эти сообщения подтвердили в АО "Кселл":

- Сегодня утром на сети компании наблюдалось снижение скорости доступа у отдельных абонентов.

Оператор заявил, что причиной стала некорректная работа оборудования из-за возникшей технической ошибки.

"Специалистами компании проведены срочные восстановительные работы, в том числе привлекая экспертов производителя телекоммуникационного оборудования и совместными усилиями ошибка была исправлена. В настоящее время все сервисы работают в штатном режиме, скорость доступа полностью восстановлена.

Компания приносит искренние извинения абонентам за временные неудобства", - объяснили в АО "Кселл".

Всем пользователям, которых коснулась проблема, будут начислены бонусы, заверили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что число абонентов сотовой связи выросло в Казахстане.