Сбой "Казахтелекома": приложения казахстанских банков перестали работать

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Сегодня казахстанцы стали жаловаться на сбой в работе банковских приложений. В частности перестали работать приложения Kaspi.kz и Halyk Bank, однако долго это не длилось, передает BaigeNews.kz. Выяснилось, что проблема связана с АО "Казахтелеком".

"В городе Алматы в 12:06 на сети компании произошло внешнее повреждение локального характера, вызванное проведением работ по строительству водопроводных сетей. В результате данного повреждения возникли временные сложности с предоставлением услуг связи. Специалисты компании в настоящее время активно работают над оперативным восстановлением услуг. АО "Казахтелеком" приносит свои извинения за доставленные неудобства и благодарит клиентов за понимание", - сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас доступ к мобильным приложениям банков полностью восстановлен.