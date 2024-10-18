Сбой электроснабжения повлиял на работу пунктов пропуска на границе Казахстана
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ЧП на электроподстанциях в Туркестанской области повлияло на работу пунктов пропуска на границе Казахстана. С образовавшимися очередями сотрудники Комитета госдоходов обещают разобраться в ближайшее время, передаёт BaigeNews.kz.
Сбой произошёл 15 октября 2024 года. В результате была остановлена подача электроэнергии в Махтааральском и Келесском районах, что повлияло на работу пунктов пропуска "Атамекен" и "Б. Конысбаева".
"С момента отключения электричества связь на таможенных постах функционировала с перебоями, что затруднило таможенное оформление и работу системы интегрированного контроля, в том числе электронную очередь. Это стало причиной приостановления перемещения автотранспортных средств в обоих направлениях и образованию скоплений автомобилей перед пунктами пропуска", - сообщили в КГД.
Пункты пропуска перешли на усиленный режим работы с привлечением сотрудников из других смен. Учитывая пропускную способность поста "Б. Конысбаева" до 1 000 единиц в обе стороны, ожидается, что проблема будет решена в кратчайшие сроки
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