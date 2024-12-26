В Дубае (ОАЭ) завершился учебно-тренировочный сбор команды Казахстана по фехтованию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

УТС продлился 12 дней и стал одном из этапов подготовки к новому сезону.

"В нем приняли участие многие фехтовальщики, в том числе лидеры сборной Руслан Курбанов, Артем Саркисян, Ерлик Сертай, Айгерим Сарыбай, Карина Доспай, Анастасия Гулик, Бакдаулет Куралбекулы и другие", - говорится в сообщении.

Основная работа велась над улучшением физической подготовки, повышение уровня выносливости, а также фехтовальщики совершенствовали технические навыки.

Напомним, отборочный этап Кубка Казахстана по биатлону начался в Щучинске.