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Сборы по фехтованию в ОАЭ завершила сборная Казахстана

Они продлились 12 дней и стали одним из этапов подготовки к новому сезону.

Сегодня, 15:06
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 15:06
Сегодня, 15:06
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Фото: НОК РК

В Дубае (ОАЭ) завершился учебно-тренировочный сбор команды Казахстана по фехтованию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

УТС продлился 12 дней и стал одном из этапов подготовки к новому сезону. 

"В нем приняли участие многие фехтовальщики, в том числе лидеры сборной Руслан Курбанов, Артем Саркисян, Ерлик Сертай, Айгерим Сарыбай, Карина Доспай, Анастасия Гулик, Бакдаулет Куралбекулы и другие", - говорится в сообщении.

Основная работа велась над улучшением физической подготовки, повышение уровня выносливости, а также фехтовальщики совершенствовали технические навыки. 

Напомним, отборочный этап Кубка Казахстана по биатлону начался в Щучинске.

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