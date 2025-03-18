Сборы от иностранных и отечественных фильмов уравнялись - Олжас Бектенов
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На заседании Правительства рассмотрен вопрос развития креативных индустрий и цифровизации сфер культуры и искусства. Заслушаны подходы соответствующих министерств, передаёт BaigeNews.kz.
Мировой экспорт креативных товаров и услуг по итогам прошлого года превысил 250 млрд долларов. Согласно прогнозам исследовательской компании G20 Insights, к 2030 году доля креативной экономики будет составлять не менее 10% мирового ВВП.
"Глава государства в своем Послании народу поручил разработать пакет мер поддержки развития креативной индустрии. Принята соответствующая законодательная база. В результате принятых мер с 2019 года креативная экономика в нашей стране выросла более чем в 3 раза. Однако ее вклад в ВВП страны все еще остается на относительно низком уровне - порядка 1%. В то же время, темпы роста у некоторых "творческих" отраслей выше, чем у отдельных производственных сфер", - отметил Премьер-министр.
За прошлый год значительный вклад в валовую добавленную стоимость дала разработка компьютерных игр – это порядка 460 млрд тенге. Выпуск казахстанских кинокартин за прошлый год вырос.
"В прошлом году выпуск казахстанских кинокартин вырос на 58%. Среди топ-10 кассовых фильмов каждая вторая лента была отечественного производства. Сборы от иностранных и отечественных картин примерно уравнялись. Это свидетельствует о растущем интересе зрителей к национальному контенту", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Премьер-министр отметил, что Глава государства на заседании Национального курултая поручил уделять особое внимание снимаемым фильмам и сериалам, а не количеству и максимальной прибыль от проектов. Это должно быть действительно качественное кино.
Также на заседании был рассмотрен вопрос развития креативной индустрии и цифровизация сфер культуры и искусства.
"Хорошее кино требует вложения соответствующих средств. Их можно получать с проката. Но сейчас основная прибыль с показа фильмов остается у владельцев кинотеатров. Поэтому важно установить баланс интересов производителей и прокатчиков кинопродукции. Для этого надо оперативно запустить платформу "е-кино", которая обеспечит прозрачность доходов и соблюдение авторских прав",- подчеркнул Олжас Бектенов.
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