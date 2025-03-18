На заседании Правительства рассмотрен вопрос развития креативных индустрий и цифровизации сфер культуры и искусства. Заслушаны подходы соответствующих министерств, передаёт BaigeNews.kz.

Мировой экспорт креативных товаров и услуг по итогам прошлого года превысил 250 млрд долларов. Согласно прогнозам исследовательской компании G20 Insights, к 2030 году доля креативной экономики будет составлять не менее 10% мирового ВВП.

"Глава государства в своем Послании народу поручил разработать пакет мер поддержки развития креативной индустрии. Принята соответствующая законодательная база. В результате принятых мер с 2019 года креативная экономика в нашей стране выросла более чем в 3 раза. Однако ее вклад в ВВП страны все еще остается на относительно низком уровне - порядка 1%. В то же время, темпы роста у некоторых "творческих" отраслей выше, чем у отдельных производственных сфер", - отметил Премьер-министр.

За прошлый год значительный вклад в валовую добавленную стоимость дала разработка компьютерных игр – это порядка 460 млрд тенге. Выпуск казахстанских кинокартин за прошлый год вырос.

"В прошлом году выпуск казахстанских кинокартин вырос на 58%. Среди топ-10 кассовых фильмов каждая вторая лента была отечественного производства. Сборы от иностранных и отечественных картин примерно уравнялись. Это свидетельствует о растущем интересе зрителей к национальному контенту", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил, что Глава государства на заседании Национального курултая поручил уделять особое внимание снимаемым фильмам и сериалам, а не количеству и максимальной прибыль от проектов. Это должно быть действительно качественное кино.

Также на заседании был рассмотрен вопрос развития креативной индустрии и цифровизация сфер культуры и искусства.