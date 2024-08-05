Сборные Казахстана и Узбекистана сразились в международной интеллектуальной игре Zakovat

Сборные Казахстана и Узбекистана встретились на международной интеллектуальной игре Zakovat в столице. Но мерялись они не силой, а умом. Поединок прошел в Президентском центре и собрал десятки болельщиков из двух стран. Гостями мероприятия, укрепляющего дружбу народов, были Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин и помощник президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева. Поддержать наших знатоков приехала и съемочная группа BaigeNews.kz. Какая атмосфера царила на празднике знаний, и кто одержал победу, смотрите в нашем материале.