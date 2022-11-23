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  • Сборные Хорватии и Марокко сыграли вничью на чемпионате мира по футболу
REUTERS / Hannah Mckay Сегодня, 18:02
134
Сегодня, 18:02
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Фото: REUTERS / Hannah Mckay

Сборные Хорватии и Марокко сыграли вничью на чемпионате мира по футболу

Нулевая ничья зафиксирована в матче между сборными Хорватии и Марокко в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу, передаёт BaigeNews.kz.

Игра прошла на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре. Её посетило 59 407 человек.

Кроме Марокко и Хорватии, в группе F чемпионата мира играют сборные Канады и Бельгии. Матч с их участием пройдёт 24 ноября.

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#спорт #футбол #чемпионат мира
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 18:02
134
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