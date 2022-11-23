Сборные Хорватии и Марокко сыграли вничью на чемпионате мира по футболу

Фото: REUTERS / Hannah Mckay

Нулевая ничья зафиксирована в матче между сборными Хорватии и Марокко в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу, передаёт BaigeNews.kz.

Игра прошла на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре. Её посетило 59 407 человек.

Кроме Марокко и Хорватии, в группе F чемпионата мира играют сборные Канады и Бельгии. Матч с их участием пройдёт 24 ноября.