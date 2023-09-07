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Сборную Казахстана по футболу назвали самой агрессивной командой в Европе

Сегодня, 21:05
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kff.kz/Никита Басов Сегодня, 21:05
Сегодня, 21:05
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Фото: kff.kz/Никита Басов

Защитник сборной Финляндии Николай Алхо, комментируя предстоящий 7 сентября в Астане матч с Казахстаном в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, назвал соперника самой агрессивной командой в Европе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Матч с Казахстаном, безусловно, будет достаточно тяжёлым и агрессивным. Возможно, немного грязный матч. Мы только что посмотрели на статистику, согласно которой Казахстан на данный момент является самой агрессивной командой в Европе. Они очень сильно прессингуют и постоянно доводят ситуацию до конца, даже с небольшим риском, но мы к этому готовы", - цитируют Алхо финские СМИ.

Перед матчем в Астане сборные Казахстана и Финляндии являлись лидерами группы Н - у обеих команд было по 9 очков после четырех игр, но финны лидировали благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

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