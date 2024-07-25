Сборную Аргентины по футболу обокрали после матча на Олимпиаде-2024
Сегодня, 05:00
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Сегодня, 05:00Сегодня, 05:00
67Фото: МОК
Наставник олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал о том, что с тренировочной базы команды украли личные вещи хавбека Тьяго Альмады, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Вчера кто-то проник на нашу тренировочную базу и ограбил нас. Вещи Альмады были украдены. У нас везде спрашивают аккредитации, а потом происходят такие вещи", — сказал Маскерано TyC Sports.
24-го июля сборная Аргентины уступила команде Марокко со счетом 1:2. При этом матч был доигран после двухчасовой паузы из-за беспорядков марокканских болельщиков.
Во втором туре Аргентина 27-го июля сыграет с командой Ирака.
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