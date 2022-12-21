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GETTY IMAGES Вчера, 08:55
356
Вчера, 08:55
356
Фото: GETTY IMAGES

Сборную Аргентины по футболу эвакуировали на вертолётах из-за миллионной толпы фанатов

Футболистов сборной Аргентины пришлось эвакуировать на вертолёте из-за 4-миллионной ликующей толпы, заполнившей улицы Буэнос-Айреса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС

Правительство страны объявило вторник выходным днём, чтобы граждане могли отпраздновать победу на чемпионате мира по футболу. В этот день футболисты выехали на парад по столице Буэнос-Айресу. Миллионы людей вышли на улицы, чтобы поприветствовать игроков. Двухэтажный автобус с надписью "Чемпионы мира" и открытым верхом проехал через огромную толпу кричащих и скандирующих болельщиков. 

Фото: GETTY IMAGES

Но через некоторое время дефиле автобуса пришлось прервать - болельщиков собралось слишком много (по оценкам полиции, до четырёх миллионов), и продолжать парад стало небезопасно. Лионеля Месси и его товарищей по команде эвакуировали на полицейских вертолётах.

Фото: GETTY IMAGES

Улицы Буэнос-Айреса заполнены болельщиками уже второй день подряд. Во вторник днём многие из тех, кто минувшей ночью встречал прибывшую из Катара сборную, снова вышли из дома, чтобы посмотреть на парад.

С наступлением ночи толпа выросла: всё больше людей выходило на улицы, чтобы отметить победу.

Многие говорили, что такой праздник сейчас очень нужен аргентинцам: страна страдает от экономических трудностей.

Видео с беспилотника позволяет оценить размеры толпы.

В Росарио, родном городе капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, атмосфера была не менее суматошной. Надписи на стенах называют Месси "человеком из другой галактики".

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#футбол #чемпионат мира #Аргентина #Месси #вертолет #эвакуация #болельщики
BaigeNews.kz
Вчера, 08:55
356
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