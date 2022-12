Сборную Аргентины по футболу эвакуировали на вертолётах из-за миллионной толпы фанатов

Футболистов сборной Аргентины пришлось эвакуировать на вертолёте из-за 4-миллионной ликующей толпы, заполнившей улицы Буэнос-Айреса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Правительство страны объявило вторник выходным днём, чтобы граждане могли отпраздновать победу на чемпионате мира по футболу. В этот день футболисты выехали на парад по столице Буэнос-Айресу. Миллионы людей вышли на улицы, чтобы поприветствовать игроков. Двухэтажный автобус с надписью "Чемпионы мира" и открытым верхом проехал через огромную толпу кричащих и скандирующих болельщиков.

This drone shot of Buenos Aires is INCREDIBLE 🔥



(🎥: Ale Petra)

pic.twitter.com/rXVXMipfVW