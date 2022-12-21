Сборную Аргентины по футболу эвакуировали на вертолётах из-за миллионной толпы фанатов

Фото: GETTY IMAGES

Футболистов сборной Аргентины пришлось эвакуировать на вертолёте из-за 4-миллионной ликующей толпы, заполнившей улицы Буэнос-Айреса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Правительство страны объявило вторник выходным днём, чтобы граждане могли отпраздновать победу на чемпионате мира по футболу. В этот день футболисты выехали на парад по столице Буэнос-Айресу. Миллионы людей вышли на улицы, чтобы поприветствовать игроков. Двухэтажный автобус с надписью "Чемпионы мира" и открытым верхом проехал через огромную толпу кричащих и скандирующих болельщиков.

Фото: GETTY IMAGES Но через некоторое время дефиле автобуса пришлось прервать - болельщиков собралось слишком много (по оценкам полиции, до четырёх миллионов), и продолжать парад стало небезопасно. Лионеля Месси и его товарищей по команде эвакуировали на полицейских вертолётах. Фото: GETTY IMAGES Улицы Буэнос-Айреса заполнены болельщиками уже второй день подряд. Во вторник днём многие из тех, кто минувшей ночью встречал прибывшую из Катара сборную, снова вышли из дома, чтобы посмотреть на парад. С наступлением ночи толпа выросла: всё больше людей выходило на улицы, чтобы отметить победу. 🇦🇷 | Este video es impresionante, un registro para la historia. Los segundos antes de que Argentina se coronara campeón del mundo en el centro de Buenos Aires.



Muchas generaciones verán este video millones de veces. pic.twitter.com/1G1ZVSffR8 — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) December 19, 2022 Многие говорили, что такой праздник сейчас очень нужен аргентинцам: страна страдает от экономических трудностей. Видео с беспилотника позволяет оценить размеры толпы.

This drone shot of Buenos Aires is INCREDIBLE 🔥



(🎥: Ale Petra)

pic.twitter.com/rXVXMipfVW — Joe Pompliano (@JoePompliano) December 19, 2022

В Росарио, родном городе капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, атмосфера была не менее суматошной. Надписи на стенах называют Месси "человеком из другой галактики".