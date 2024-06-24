Евро-2024: сборная Венгрии вырвала победу в матче с Шотландией
Сегодня, 08:23
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Сегодня, 08:23Сегодня, 08:23
61Фото: МТРК "Мир" / Грекова Марина
Сборная Венгрии по футболу одолела команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Встреча состоялась в Германии и завершилась со счетом 1:0.
В составе победителей отличился только Кевин Чобот. Он забил мяч в ворота на десятой дополнительной минуте. Игрока признали автором самого позднего гола в истории чемпионата Европы, не учитывая встречи с дополнительным временем.
После матча у сборной Венгрии набралось три очка. Игроки расположились на третьей строчке в группе A. Победители оказались в числе тех команд, которые вышли в плей-офф соревнования. На счету их соперников один бал. Они заняли четвертое место, после чего покинули Евро-2024.
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