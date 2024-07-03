Сборная Турции пробилась в четвертьфинал Евро-2024

Завершился последний матч 1/8 финала Евро-2024. Соперниками на поле были сборные Австрии и Турции, передаёт BaigeNews.kz.

В игре был забит самый быстрый на турнире гол. На первой минуте встречи мяч в ворота после углового отправил Мерих Демирал. Австрийцы ринулись атаковать в ответ, создали несколько острых моментов, но не смогли завершить начатое. На перерыв команды так и ушли при счёте 1:0.

На 60-й минуте матча Демирал оформил дубль. Вновь с углового. Он отправил мяч в сетку головой. 2:0.

Австрийцы смогли ответить только уже через шесть минут. После розыгрыша углового подачу замкнул Грегорич.

К основному времени матча было добавлено четыре минуты, но вратари смогли отбить все удары нападающих. Таким образом сборная Турции сенсационно прошла в 1/4 финала Евро-2024.