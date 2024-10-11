Сборная Словении лишилась тренера перед матчем с Казахстаном
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Боштьян Цесар, ассистент главного тренера национальной сборной Словении Матьяжа Кека, решил покинуть занимаемый пост, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Такие вещи случаются. Для меня нет запретных тем. В жизни всё всегда движется вперед. Когда и каким образом — это решение и ответственность каждого человека", — прокомментировал уход Цесара Кек.
Напомним, в воскресенье, 13 октября, сборная Словении сыграет в Алматы с командой Казахстана в рамках 4-го тура Лиги наций.
Здесь могли бы быть коэффициенты Parimatch, но Вы все еще можете посмотреть их на сайте.
На данный момент сборная Казахстана имеет в активе лишь одно очко: она стартовала в Лиге наций с сенсационной ничьей с Норвегией (0:0), однако затем потерпела два разгромных поражения — от Словении (0:3) и Австрии (0:4).
Самое читаемое
- Строительство двух аэропортов в ВКО: перспективы для региона или альтернатива плохим дорогам?
- Сколько получат лица с инвалидностью в Астане на праздник
- Избили битой и облили бензином: суд вынес приговор убийцам молодой девушки
- Суд оставил в силе приговор убийцам Дениса Тена
- Северное сияние смогут увидеть казахстанцы