Сборная Словении лишилась тренера перед матчем с Казахстаном

Боштьян Цесар, ассистент главного тренера национальной сборной Словении Матьяжа Кека, решил покинуть занимаемый пост, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Такие вещи случаются. Для меня нет запретных тем. В жизни всё всегда движется вперед. Когда и каким образом — это решение и ответственность каждого человека", — прокомментировал уход Цесара Кек.

Напомним, в воскресенье, 13 октября, сборная Словении сыграет в Алматы с командой Казахстана в рамках 4-го тура Лиги наций.

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На данный момент сборная Казахстана имеет в активе лишь одно очко: она стартовала в Лиге наций с сенсационной ничьей с Норвегией (0:0), однако затем потерпела два разгромных поражения — от Словении (0:3) и Австрии (0:4).