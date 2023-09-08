  • 8 Сентября, 23:33
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Сборная Северной Ирландии вылетела в Казахстан на матч отбора Евро-2024

Сегодня, 22:48
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instagram.com/northernireland Сегодня, 22:48
Сегодня, 22:48
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Фото: instagram.com/northernireland

Футболисты и тренерский штаб сборной Северной Ирландии вылетели в Казахстан на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В публикации на официальной странице в инстаграме пресс-служба национальной команды опубликовала видео из аэропорта в Словении, сообщив, что команда вылетела в Казахстан.

 
 
 
 
 
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Публикация от Northern Ireland (@northernireland)

Встреча между сборными пройдёт десятого сентября, в воскресенье, в 19:00 по астанинскому времени и состоится на "Астана-Арене".

Отметим, что на данный момент подопечные Магомеда Адиева располагаются на четвертой строчке с девятью очками, а Северная Ирландия на пятой с тремя баллами.

Ранее сборная Казахстана по футболу проиграла домашний матч против команды из Финляндии в отборочном раунде чемпионата Европы-2024. игра завершилась со счётом  0:1 в пользу Финляндии.

Между тем, сборная Казахстана по футболу возглавила список по показателю возвратов мяча после пяти туров квалификации ЕВРО-2024.

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