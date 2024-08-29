Сборная РК прошла на открытии Паралимпиады
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Флаг Казахстана на мероприятии несут призёр Азиатских Паралимпийских игр по волейболу сидя Берик Измаганбетов и победительница Чемпионата Казахстана по пара пулевой стрельбе Севда Алиева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Впервые в истории Паралимпийских игр мероприятие проходит за пределами стадиона.
Церемония началась в 23:00 по времени Астаны на знаменитых Елисейских полях. Парад участников завершится на площади Согласия в Париже, которая считается одной из "Пяти королевских площадей".
В параде XVII Игр примут участие около 6000 спортсменов и официальных лиц из 184 делегаций.
За открытием, состоящим из официальной и художественной частей, наблюдают 65 000 зрителей. Билетов на платные места было продано 35 тысяч. Еще 30 тысяч зрителей наблюдают бесплатно.
Отметим, что на Паралимпиаде, которая продлится до 8 сентября, будет разыграно 549 комплектов медалей. Казахстан представят 44 параспортсмена. Они выступят в девяти видах спорта, включая параплавание, парапауэрлифтинг, паралегкую атлетику, параканоэ, паратхэквондо, волейбол сидя, парапулевую стрельбу, паранастольный теннис и парадзюдо.
В составе сборной Казахстана выступят победители и призеры прошлых Паралимпийских игр - Зульфия Габидуллина (золото), Давид Дегтярев (золото), Раушан Койшыбаева (серебро), Нурдаулет Жумагали (бронза).
Большинство олимпийских объектов также будут использоваться для Паралимпийских игр. Национальная сборная Казахстана примет участие в 9 видах спорта на 9 различных площадках.
Места проведения соревнований расположены как можно ближе к паралимпийской деревне для удобства спортсменов. Исключение составляет только пара пулевая стрельба, которая будет проходить в Шатору, в двух часах езды от столицы.
29, 30, 31 августа — пара тхэквондо , Grand Palais
29, 31 августа, 2, 5, 6 сентября — волейбол сидя, North Paris Arena
30, 31 августа, 4, 5 сентября — пара легкая атлетика, Stade de France
31 августа, 1, 4 сентября — пара пулевая стрельба, Chateauroux Shooting Centre
1, 3, 4, 5, 6 сентября — пара плавание, Paris La Defense Arena
1, 2, 4, 6, 7 сентября — пара настольный теннис, South Paris Arena
5, 7 сентября — пара пауэрлифтинг, Porte de La Chapelle Arena
5, 6, 7 сентября — пара дзюдо, Champ-de-Mars Arena
6, 7 сентября — пара каноэ, Vaires-sur-Marne Nautical Stadium
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