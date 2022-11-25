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Сегодня, 00:04
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187Фото: FIFA
Сборная Португалии одержала победу над командой Ганы в матче ЧМ-2022
Сборные Португалии и Ганы провели матч первого тура групповой стадии чемпионата мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Встреча в Дохе завершилась со счетом 3:2 в пользу португальцев. При этом первый мяч был забит на 65-й минуте, когда Криштиану Роналду реализовал пенальти.
На 73-й минуте Андре Айю забил ответный гол. Впрочем, следующая десятиминутка осталась за сборной Португалии. На 78-й минуте Жоао Феликс вывел европейскую команду вперед, а на 80-й Рафаэл Леао увеличил отрыв - 3:1.
На 89-й минуте Осман Букари сумел лишь сократить отставание.
Сборная Португалии вышла в лидеры группы H.
У Ганы последнее место, а Уругвай и Южная Корея набрали по одному баллу.
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