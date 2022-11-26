Сборная Польши обыграла "сенсацию" на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Фото: twitter.com/GOAL_ID

Польша одержала победу над Саудовской Аравией на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами отметились польские футболисты Петр Зелиньски и Роберт Левандовски.

В итоге сборная Польши выиграла первый матч на турнире в Катаре и возглавила группу С.

Нужно отметить, что поляки обыграли Саудовскую Аравию, которая в первом туре сотворила сенсацию в матче с Аргентиной.

Напомним, в Саудовской Аравии даже объявили выходной, чтобы отпраздновать победу, на радостях наследный принц страны подарил каждому футболисту своей сборной по автомобилю Rolls Royce Phantom.

В 01:00 свой второй матч в группе проведут сборные Аргентины и Мексики. Если Месси и его команда проиграют сегодня, то они поедут домой.