Сборная Нидерландов победила Сенегал в матче чемпионата мира по футболу

Фото: AFP 2022 / MANAN VATSYAYANA

Сборная Нидерландов обыграла команду Сенегала в матче группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу, передаёт BaigeNews.kz.

Игра состоялась на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе. Счёт – 2:0. Оба мяча были забиты на исходе матча. На 85-й минуте Коди Гакпо головой отправил мяч в сетку ворот сенегальцев. На 90+9-й минуте Дави Клаасен на добивании после сейва Эдуарда Менди забил мяч.

В следующем туре Нидерланды сыграют с Эквадором, а Сенегал — с Катаром. Оба матча пройдут 25 ноября.