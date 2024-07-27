Сборная команда Казахстана приняла участие в Церемонии открытия Олимпиады - 2024
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Сборная команда Казахстан приняла участие в Церемонии открытия Олимпийских игр 2024, передает BaigeNews.kz.
В национальную сборную Казахстана вошли 80 спортсменов, которые будут отстаивать честь нашей страны в 25 видах спорта.Впервые в истории Летних Олимпийских игр парад прошел по реке. В своеобразном водном параде приняли участие более 10 тысяч спортсменов всех стран-участниц Олимпиады.
Церемония открытия впервые проходит в необычном формате: парад спортсменов проводится на знаменитой реке Сена, по которой каждая делегация передвигаеться на лодке.
Парад проходит по маршруту в 6 километров и завершится перед Трокадеро, там же пройдет остальная часть церемонии и финальное шоу.
Художественным руководителем мероприятия стал театральный режиссер Томас Жолли.
На церемонии открытия будут задействованы 3 000 артистов, также зрители смогут увидеть выступления Селин Дион и Леди Гаги.
Напомним, что Олимпиада-2024 в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа.
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До Церемонии открытия.
Видео: instagram/Olympickz
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