Сборная команда Казахстана приняла участие в Церемонии открытия Олимпиады - 2024

Сборная команда Казахстан приняла участие в Церемонии открытия Олимпийских игр 2024, передает BaigeNews.kz.

В национальную сборную Казахстана вошли 80 спортсменов, которые будут отстаивать честь нашей страны в 25 видах спорта.Впервые в истории Летних Олимпийских игр парад прошел по реке. В своеобразном водном параде приняли участие более 10 тысяч спортсменов всех стран-участниц Олимпиады.

Церемония открытия впервые проходит в необычном формате: парад спортсменов проводится на знаменитой реке Сена, по которой каждая делегация передвигаеться на лодке.

Парад проходит по маршруту в 6 километров и завершится перед Трокадеро, там же пройдет остальная часть церемонии и финальное шоу.

Художественным руководителем мероприятия стал театральный режиссер Томас Жолли.

На церемонии открытия будут задействованы 3 000 артистов, также зрители смогут увидеть выступления Селин Дион и Леди Гаги.

Напомним, что Олимпиада-2024 в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа.

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До Церемонии открытия.

Видео: instagram/Olympickz