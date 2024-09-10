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Сборная команда Казахстана по футболу проиграла Словении в Лиге наций

Сегодня, 01:41
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Оlympic.kz Сегодня, 01:41
Сегодня, 01:41
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Фото: Оlympic.kz

Мужская сборная команда Казахстана по футболу провела второй матч в рамках Лиги наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz

Подопечные Станислава Черчесова в гостях проиграли Словении со счетом 3:0. Хет-трик оформил Беньямин Шешко.

Отметим, что Казахстан на турнире выступает в третьей группе Лиги B. Нашими соперниками являются Норвегия, Австрия, Словения.

В первом матче наши футболисты сыграли вничью с норвежцами.

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