Сборная команда Казахстана по футболу проиграла Словении в Лиге наций
Сегодня, 01:41
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Сегодня, 01:41Сегодня, 01:41
98Фото: Оlympic.kz
Мужская сборная команда Казахстана по футболу провела второй матч в рамках Лиги наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.
Подопечные Станислава Черчесова в гостях проиграли Словении со счетом 3:0. Хет-трик оформил Беньямин Шешко.
Отметим, что Казахстан на турнире выступает в третьей группе Лиги B. Нашими соперниками являются Норвегия, Австрия, Словения.
В первом матче наши футболисты сыграли вничью с норвежцами.
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