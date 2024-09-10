Сборная команда Казахстана по футболу проиграла Словении в Лиге наций

Мужская сборная команда Казахстана по футболу провела второй матч в рамках Лиги наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Подопечные Станислава Черчесова в гостях проиграли Словении со счетом 3:0. Хет-трик оформил Беньямин Шешко.

Отметим, что Казахстан на турнире выступает в третьей группе Лиги B. Нашими соперниками являются Норвегия, Австрия, Словения.

В первом матче наши футболисты сыграли вничью с норвежцами.