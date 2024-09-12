Всемирные игры кочевников: Казахстан завоевал золото в кокпаре

Сегодня, 12 сентября, состоялся финал игр по кокпару, в котором сборная Казахстана победила сборную Кыргызстана со счетом 5:4 и завоевала золотую медаль.



В первом тайме команда Кыргызстана вышла вперёд со счётом 3:1. Во втором тайме счёт сравнялся до 4:4. После этого спортсменам предоставили дополнительные 10 минут на "золотой гол". Решающий гол забил казахстанский кокпарист.



Напряжённая схватка завершилась со счётом 5:4 в пользу Казахстана, благодаря чему сборная завоевала золотую медаль V Всемирных игр кочевников.