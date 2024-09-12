Всемирные игры кочевников: Казахстан завоевал золото в кокпаре
Сегодня, 13:31
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Сегодня, 13:31Сегодня, 13:31
121Фото: Министерство туризма и спорта
Сегодня, 12 сентября, состоялся финал игр по кокпару, в котором сборная Казахстана победила сборную Кыргызстана со счетом 5:4 и завоевала золотую медаль.
В первом тайме команда Кыргызстана вышла вперёд со счётом 3:1. Во втором тайме счёт сравнялся до 4:4. После этого спортсменам предоставили дополнительные 10 минут на "золотой гол". Решающий гол забил казахстанский кокпарист.
Напряжённая схватка завершилась со счётом 5:4 в пользу Казахстана, благодаря чему сборная завоевала золотую медаль V Всемирных игр кочевников.
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