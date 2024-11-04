Сборная Казахстана завершила молодежный ЧМ по боксу с 17 медалями
Сегодня, 12:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
147
В Будве (Черногория) завершился молодежный чемпионат мира по боксу. Команда Казахстана отметилась на нем шестью золотыми медалями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Всего наши боксеры завоевали на ЧМ 17 наград.
Первыми стали Торехан Сабырхан (67 кг), Санжарали Бегалиев (75 кг), Елянур Турганова (50 кг), Аружан Зейноллаева (81 кг), Бексултан Боранбек (51 кг), Онер Сейлхан (71 кг).
Серебряную медаль завоевала Улдана Таубай (66 кг).
С "бронзой" завершили ЧМ Диас Берикбай (48 кг), Жансери Кошербаев (57 кг), Расул Асанханов (92 кг), Аслан Елдибайулы (92+ кг), Анель Абдрасилова (48 кг), Багжан Отынбай (52 кг), Толганай Касымхан (60 кг), Аружан Жанабаева (63 кг), Шугыла Налибай (75 кг), Панар Сейтханкызы (81+ кг).
Самое читаемое
- Гололёд и туман: штормовое предупреждение объявлено в Астане и большинстве регионов
- Студентку арестовали после "голого протеста" в Иране
- Задержан бывший начальник следственного управления ДП Карагандинской области
- Открываю двери без ключа: сотрудники КНБ стали звёздами соцсетей
- Похитил деньги рабочих: в отношении директора ТОО "Кезби" возбуждено уголовное дело