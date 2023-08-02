Сборная Казахстана заработала ещё две медали на Универсиаде

Ушуисты принесли Казахстану две медали Универсиады-2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Обладателями бронзовых наград стали Бексултан Коскенов и Айгерим Тореханова.

Коскенов в полуфинале весовой категории до 60 килограммов уступил китайцу Ма Йигу (0:2). Тореханова, выступающая в той же весовой категории, также дошла до полуфинального поединка, но уступила в нём с аналогичным счётом турчанке Берне Тут.

Казахстан имеет в активе 13 медалей: одно "золото", пять серебряных наград и семь бронзовых. Универсиада в Чэнду продлится до 8 августа.



