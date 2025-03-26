Завершился матч второго тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2026 по футболу, в котором сборная Лихтенштейна принимала команду Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча в Вадуце завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый тайм остался за подопечными Али Алиева. На 42-й минуте Казахстан открыл счет - Марат Быстров навесил с флангу штрафную, где Максим Самородов ударом головой перевел мяч в ворота соперника.

Спустя три минуты уже Самородов выступил в роли ассистента. Его подачу со штрафного замкнул Александр Марочкин, забивший свой дебютный гол за сборную Казахстана.

После перерыва счет на табло не изменился.

Как итог, сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на ЧМ-2026 - команда Алиева с тремя очками занимает третье место в группе J. Лихтенштейн же потерпел второе поражение кряду.