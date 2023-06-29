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fifa.com Сегодня, 21:56
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Сегодня, 21:56
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Фото: fifa.com

Сборная Казахстана взлетела в рейтинге FIFA

Международная федерация футбола опубликовала рейтинг мужских национальных сборных. Казахстан в этом топ-листе оказался лидером по скорости взлёта, передаёт BaigeNews.kz.

Первая строчка в рейтинге у сборной Аргентины. Вторую занимает команда Франции, третью - Бразилии.

"Самый большой подъём из всех произошёл за пределами топ-100 благодаря Казахстану (104-е место плюс восемь строк). Другими известными "альпинистами" являются Того (122-е место, плюс 7), Танзания (123-е, плюс 7) и Молдова (164-е, плюс 7), которые набрали 22,7 балла", - говорится в описании рейтинга.

Следующий мировой рейтинг FIFA будет опубликован 20 июля.

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Сегодня, 21:56
391
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