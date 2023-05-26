Сборная Казахстана вышла в финал женского чемпионата Азии по регби

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Спортсменки из Казахстана вышли в финал чемпионата Азии по регби. В полуфинале они обыграли команду Гонконга со счётом 27:23, передаёт BaigeNews.kz.

Матч проходил на арене спортивно-культурного комплекса "Абай".

Казахстанская сборная считается одной из сильнейших в Азии.

Финальная игра женского чемпионата состоится 28 мая в 15:00. Сборной Казахстана будет противостоять команда Японии. Победители противостояния получат путёвки на новый международный турнир WXV.