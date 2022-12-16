Сборная Казахстана выиграла "серебро" чемпионата мира по футзалу среди глухих

Фото: csp-parasport.kz

В Куала-Лумпуре завершился чемпионат мира по футзалу среди спортсменов с нарушением слуха. Сборная Казахстана в финале уступила команде Ирана со счетом 1:0. Таким образом Казахстан стал серебряным призером чемпионата, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: csp-parasport.kz

Как сообщили в Центре спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта РК, в групповом этапе казахстанская сборная выиграла все свои матчи, играя с такими соперниками как: Китай (11:0), Тайланд (6:0), Узбекистан (9:4) и вышла из группы первым местом в плей-офф, где тоже уверенно прошла сборную Азербайджана (1/4 финал, 5:1).

В полуфинале спортсмены Казахстана обыграли хозяев поля Малайзию со счетом 4:3.

Отметим, что первый чемпионат мира по футзалу прошел в Малайзии с 6-16 декабря 2022 года. На чемпионате приняли участие более 100 спортсменов мира.