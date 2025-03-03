В Софии (Болгария) завершился крупный международный турнир по боксу Кубок Странджа. Мужская команда Казахстана отметилась на нем пятью золотыми мадалями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

На первую ступень пьедестала поднялись Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 кг), Торехан Сабырхан (до 67 кг), Абылайхан Жусупов (до 71 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг) и Бекзад Нурдаулетов (до 86 кг).

Вторыми стали Даниял Сабит (до 51 кг), Тимур Кабдешов (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 60 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Фарух Тохтасынов (до 71 кг), Тимур Нурсеитов (до 75 кг), Нурбек Оралбай (до 86 кг) и Айбек Оралбай (свыше 92 кг).

С "бронзой" завершили турнир Темиртас Жусупов (до 48 кг), Оразбек Асылкулов (до 57 кг), Талгат Сырымбетов (до 60 кг), Данияр Рахымбердиев (до 92 кг).

Наша команда выиграла медальный зачёт соревнований. На втором месте Узбекистан, третье заняли боксеры из Болгарии.

Женская сборная завоевала в Болгарии всего одну золотую медаль. Её стране принесла Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг).

"Серебро" у Айгерим Саттыбаевой (до 48 кг) Анель Сакыш (до 54 кг), Айданы Забынбековой (до 57 кг), Риммы Волосенко (до 60 кг), Жибек Жараскызы (до 81 кг), Дины Исламбековой (свыше 81 кг).

Третье место заняли Элянур Турганова (до 50 кг), Жансая Рахымберды (до 52 кг), Жазира Оракбаева (до 52 кг), Сымбат Алиаскар (до 54 кг), Лаура Есенкельды (до 63 кг), Гаухар Шайбекова (до 66 кг), Азиза Исина (до 70 кг), Шугыла Налибай (до 75 кг).