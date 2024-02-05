Сборная Казахстана уступила Аргентине в рамках Кубка Дэвиса

В Росарио завершилось двухдневное противостояние между сборной Аргентины и Казахстана в рамках квалификации "Кубка Дэвиса", передает BaigeNews.kz.

В заключительной третьей игре Дмитрий Попко (338 АТР) в трех сетах уступил 25-й ракетке мира Себастьяну Баэсу – 4:6, 6:3, 6:7 (6:8).

В итоге сборная Казахстана не смогла обыграть Аргентину. Общий счет поединка – 3:2.

Два очка казахстанской команде принес Тимофей Скатов, который за два дня обыграл двух игроков из топ-30 мирового рейтинга.

Теперь в сентябре 2024 года команде Казахстана предстоит сыграть в плей-офф турнира. В случае сентябрьской победы в феврале 2025 года мы вновь поборемся в квалификации Кубка Дэвиса. Соперник на сентябрьские матчи станет известен после жеребьевки через несколько дней.