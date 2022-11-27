Сборная Казахстана сыграет с Чили в квалификации Кубка Дэвиса 2023

Фото: Пресс-служба ФТК

В испанской Малаге состоялась жеребьевка отборочного раунда чемпионата мира по теннису на предстоящий год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

За право выйти в финальную стадию мирового командного чемпионата казахстанцы будут бороться с командой Чили. Матчи пройдут 4-5 февраля 2023 года. Команда сыграет на выезде. Это будет дебютное очное противостояние двух команд.

Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

12 победивших команд примут участие в финальной части турнира. Там они присоединятся к двум финалистам Кубка Дэвиса-2022: Канаде и Австралии, а также к двум сборным, получившим wild card: Италии и Испании.