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Сборная Казахстана сыграет с Чили в квалификации Кубка Дэвиса 2023
В испанской Малаге состоялась жеребьевка отборочного раунда чемпионата мира по теннису на предстоящий год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.
За право выйти в финальную стадию мирового командного чемпионата казахстанцы будут бороться с командой Чили. Матчи пройдут 4-5 февраля 2023 года. Команда сыграет на выезде. Это будет дебютное очное противостояние двух команд.
Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.
12 победивших команд примут участие в финальной части турнира. Там они присоединятся к двум финалистам Кубка Дэвиса-2022: Канаде и Австралии, а также к двум сборным, получившим wild card: Италии и Испании.
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