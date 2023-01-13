Сборная Казахстана стартовала с победы на Универсиаде в США

Фото: facebook.com/gylym.jogarybilim

Первую игру на зимней Универсиаде провела мужская сборная Казахстана по хоккею. Стартовый матч против команды из Южной Кореи наши хоккеисты выиграли со счётом 5:1, передаёт BaigeNews.kz.

Результативными бросками отметились Алдияр Нурлан, Максим Мусоров, Кирилл Полохов и Максим Мухаметов.

Хоккейная сборная состоит из студентов Казахской академии спорта и туризма. Казахстанцы выступают в группе В. Их противники - команды из Великобритании, Венгрии, Словакии и США.

Всего на Универсиаде, которая проходит в Лейк-Плэсиде, честь Казахстана будут защищать 78 спортсменов по 10 видам спорта: биатлон, хоккей с шайбой, шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, конькобежный спорт, сноуборд, горнолыжный спорт.

В торжественной церемонии открытия ХХХI Всемирной зимней Универсиады участвовал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Он пожелал удачи молодым спортсменам.