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facebook.com/gylym.jogarybilim Вчера, 18:23
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Вчера, 18:23
576
Фото: facebook.com/gylym.jogarybilim

Сборная Казахстана стартовала с победы на Универсиаде в США

Первую игру на зимней Универсиаде провела мужская сборная Казахстана по хоккею. Стартовый матч против команды из Южной Кореи наши хоккеисты выиграли со счётом 5:1, передаёт BaigeNews.kz.

Результативными бросками отметились Алдияр Нурлан, Максим Мусоров, Кирилл Полохов и Максим Мухаметов.

Хоккейная сборная состоит из студентов Казахской академии спорта и туризма. Казахстанцы выступают в группе В. Их противники - команды из Великобритании, Венгрии, Словакии и США.

Всего на Универсиаде, которая проходит в Лейк-Плэсиде, честь Казахстана будут защищать 78 спортсменов по 10 видам спорта: биатлон, хоккей с шайбой, шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, конькобежный спорт, сноуборд, горнолыжный спорт.

В торжественной церемонии открытия ХХХI Всемирной зимней Универсиады участвовал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Он пожелал удачи молодым спортсменам.

"Удача в спорте приходит только вместе с трудом и стараниями. Потому желаю вам огромного терпения, внутреннего вдохновения и непоколебимой уверенности в победе. Уверен, вы представите нашу страну на достойном уровне", – отметил министр.

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#Универсиада #спорт
BaigeNews.kz
Вчера, 18:23
576
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