Сборная Казахстана стала лидером группы на чемпионате мира по футзалу
Сегодня, 21:10
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Сегодня, 21:10Сегодня, 21:10
99Фото: olympic.kz
В Узбекистане продолжается чемпионат мира по футзалу. Команда Казахстана в рамках группового этапа одержала первую победу, передаёт BaigeNews.kz.
Во втором матче наша сборная встречалась с соперниками из Ливии, которые на старте выиграли у Новой Зеландии. Казахстан же подошёл к туру с одним очком после ничьи с Испанией.
Сборную Ливии Казахстан выиграл со счётом 4:1. В активе сборной теперь четыре очка и первое промежуточное место в группе D. У Ливии три очка. У Испании на данный момент одно очко, а у Новой Зеландии - 0.
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