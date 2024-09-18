Сборная Казахстана стала лидером группы на чемпионате мира по футзалу

В Узбекистане продолжается чемпионат мира по футзалу. Команда Казахстана в рамках группового этапа одержала первую победу, передаёт BaigeNews.kz.

Во втором матче наша сборная встречалась с соперниками из Ливии, которые на старте выиграли у Новой Зеландии. Казахстан же подошёл к туру с одним очком после ничьи с Испанией.

Сборную Ливии Казахстан выиграл со счётом 4:1. В активе сборной теперь четыре очка и первое промежуточное место в группе D. У Ливии три очка. У Испании на данный момент одно очко, а у Новой Зеландии - 0.