Сборная Казахстана сотворила историю на международном турнире

Фото: sports.kz

С 29 марта по 2 апреля на газоне Арены пляжного футбола в Кишиневе (Молдова) прошли матчи Socca EuroCup - первого международного турнира по сокке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Победителем турнира стала сборная Казахстана, которая в финале обыграла команду Румынии - 3:3 (серия буллитов - 2:1).

В матче за третье место сборная Хорватии обыграла Грузию - 1:0.

Ранее на турнире сборная Казахстана одержала победы над Хорватией (3:2), Венгрией (4:1), Францией (2:1) и сыграла вничью с хорватами (0:0).

Отметим, что сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.