В Астане завершились матчи плей-офф первой мировой группы "Кубка Дэвиса" между сборными Казахстана и Пакистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В заключительной четвёртой игре противостояния Денис Евсеев за 36 минут разгромил Ахмада Куреши со счетом 6:0, 6:0. Это была первая игра Дениса в составе сборной Казахстана на "Кубке Дэвиса".

Ранее Александр Шевченко и Тимофей Скатов обыграли в парной встрече Акила Хана и Музаммила Муртазу со счетом 6:4, 7:6. Таким образом, счёт в противостоянии Казахстан - Пакистан составил 4:0.

Ранее очки казахстанской команде принесли Александр Шевченко и Бейбит Жукаев. Благодаря этой победе Казахстан вернулся в Мировую группу 1 "Кубка Дэвиса".